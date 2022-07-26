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1 час назад

В России ввели ограничение на снятие наличных со счетов для одной категории ИП

Елена Прошина

В июле в России вступили в силу поправки к федеральному закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, они коснулись некоторых категорий индивидуальных предпринимателей, которые больше не смогут снимать со своих счетов более 30 тысяч рублей в месяц.

В России ввели ограничение на снятие наличных со счетов для одной категории ИП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту документа, теперь все бизнесмены в РФ делятся на три группы по степени риска. Она определяется наличием или отсутствием у них сомнительных денежных операций. Лимит на снятие наличных, по новой редакции закона, получать ИП, попавшие в красную зону риска. Такие бизнесмены не смогут снимать со своих счетов выше 30 тысяч рублей в месяц.

Документ разрешает «красным» ИП только проведение операций, направленных на обеспечение жизнедеятельности их самих и членов их семей, не превышающих установленный лимит.

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