В России ввели ограничение на снятие наличных со счетов для одной категории ИП

В июле в России вступили в силу поправки к федеральному закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, они коснулись некоторых категорий индивидуальных предпринимателей, которые больше не смогут снимать со своих счетов более 30 тысяч рублей в месяц.

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Согласно тексту документа, теперь все бизнесмены в РФ делятся на три группы по степени риска. Она определяется наличием или отсутствием у них сомнительных денежных операций. Лимит на снятие наличных, по новой редакции закона, получать ИП, попавшие в красную зону риска. Такие бизнесмены не смогут снимать со своих счетов выше 30 тысяч рублей в месяц.