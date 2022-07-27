Исследование Rambler&Co: Россияне рассказали о своем отношение к построению личного бренда

Согласно опросу ко дню PR-специалиста, почти половина жителей страны знает о понятии личного бренда и следит за тем, как его развивают лидеры мнений

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28 июля российские пиарщики отмечают свой профессиональный праздник – День PR-специалиста. Эта профессия давно вышла за рамки сугубо деловых взаимоотношений, а навыки используются повсеместно и экспертами, и любителями. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, задумываются ли они над своим публичным образом и на что обращают внимание в пиаре известных персон.

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Почти половина опрошенных россиян (45%) верно определили понятие «личный бренд» – это публичный образ человека, который транслирует его ценности. Каждый пятый (20%) признался, что не знаком с этим термином, четверть (25%) считают, что это бренд, юридически принадлежащий одному человеку. Каждый десятый уверен, что это бренд, которому владелец дал своё имя.

Сильнее всего личный PR влияет на карьеру звёзд – так считают треть (33%) опрошенных. На втором месте – блогеры (25%), на третьем – специалисты креативных индустрий (20%). Политики набрали 13%, руководители крупных компаний – 9%.

На вопрос, что в первую очередь определяет образ человека, 46% опрошенных россиян ответили, что дела и действия. 28% считают важным мнения СМИ и блогеров о личности, еще для 14% – это публичное выражение своей гражданской позиции. Ответы, набравшие меньшее количество голосов, распределились так: 5% называют социальный статус, 4% – слова, 3% «встречают по одёжке».

52% респондентов не уделяют внимания собственному пиару, а 48%, наоборот, активно работают в этом направлении. Из последних – 13% делают это через аккаунты в соцсетях, 12% пишут тексты в изданиях и делятся своей экспертизой, столько же (12%) делегируют развитие своего публичного образа специалистам, а 11% регулярно выступают на мероприятиях.

Опрошенные россияне, которые занимаются своим личным пиаром, рассказали, зачем это нужно. Так, 30% из них – руководители, которые транслируют позицию компании, и столько же (30%) – люди, которым просто важно делиться своими мыслями. 21% респондентов назвали себя авторами контента и делают это в целях промоушна, работа 19% участников опроса связана с публичными выступлениями.

Рассказали о позиции в отношении личного пиара и те, кто не считает его важным. Больше половины (52%) из них не видят для себя практической пользы в создании и поддержании своего публичного образа. 18% не хотят официально высказывать своё мнение, 17% считают, что чем меньше о них знают, тем лучше. 13% не любят лишнего внимания.