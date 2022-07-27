Декретные будут начислять по новым правилам

В ближайшем будущем в России поменяются правила начисления материальной помощи женщинам, родившим недавно ребенка,

Фото: РИА Новости РИА Новости

Законопроектом предлагается установить размер пособия, которое направляют матерям на маленьких детей. Документ уже находится в правительстве Российской Федерации. Он был рассмотрен и одобрен министрами.

Новая мера предоставит возможность женщинам самостоятельно определять объем средств, которые она будет получать, будучи в декретном отпуске. Однако стоит обратить внимание на один важный нюанс: размер выплаты зависит от срока, который мама намерена провести дома с ребенком. Если женщина принимает решение о получении более высокого пособия, то получать его она будет меньший срок времени.

В настоящее время действуют определенные правила. Так, женщине полагается 40% ее среднего заработка в течение полутора лет. Согласно нововведению, при запросе 80% заработка ежемесячно женщина сможет получать только 9 месяцев. Однако если она проведет с ребенком три года, то в этот период времени она может каждый месяц рассчитывать на 20% от своего заработка.