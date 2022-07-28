Порядок начисления соцвыплат изменится: что ждет россиян

Власти РФ корректируют порядок получения социальных выплат. Также размер некоторых пособий становится больше. Life разбирался, как сейчас будут начисляться льготы и компенсации и о каких суммах идет речь.

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Теперь на карту «Мир» будет перечисляться больше социальных выплат, чем ранее. В России был подписан соответствующий указ.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила о том, что в перечень были добавлены разные меры соцподдержки, в частности, субсидии по оплате коммунальных услуг, компенсации по оплате коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России».

Также издание напоминает о появлении новых мер соцподдержки с 1 августа на региональном уровне. Кроме того, власти вводят временные выплаты для того, чтобы внутренние проблемы могли скорее решиться.

Эксперты также отмечают, что жителям Приморского края, которые пострадали от прошедших ливневых дождей, полагается единовременная материальная поддержка в виде 10 тысяч рублей. Деньги выделят из-за нарушений условий жизнедеятельности. Размер выплаты может быть еще больше при условии причинения вреда имуществу. Так, граждане получат по 50–100 тысяч рублей.

Также многодетным семьям в Карелии дадут возможность вместо земельных участков выбирать денежные выплаты в размере 400 тыс. рублей.