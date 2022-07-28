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1 час назад

Кабмин выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

ТАСС

Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Неработающим пенсионерам выделят более 10 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС

"Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров", - указал он.

Глава кабмина пояснил, что регионы получат средства "на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума". Он напомнил, что с 1 июня прожиточный минимум был увеличен на 10%.

"Выросла нагрузка на российские субъекты. Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 миллиону человек", - подытожил Мишустин.

Личный счет,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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