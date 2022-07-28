Неработающим пенсионерам выделят более 10 млрд рублей

"Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров", - указал он.