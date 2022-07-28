Неработающим пенсионерам выделят более 10 млрд рублей

Правительство РФ направит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров", - указал он.
Глава кабмина пояснил, что регионы получат средства "на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума". Он напомнил, что с 1 июня прожиточный минимум был увеличен на 10%.
"Выросла нагрузка на российские субъекты. Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 миллиону человек", - подытожил Мишустин.