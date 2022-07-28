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1 час назад

Как вступить в наследство бесплатно: Минфин выступил с заявлением

Лера Букина

В России с некоторых категорий наследников не требуется никакой оплаты при вступлении в наследство. С таким заявлением выступил ранее Минфин – он опубликовал соответствующее письмо. Life разбирался в деталях.

Как вступить в наследство бесплатно: Минфин выступил с заявлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в России предусмотрена госпошлина за совершение нотариусом действий. Ее сумма может отличаться в зависимости от близости родства с умершим. Но еще в стране предусмотрено, что пошлину брать не должны с ряда лиц. Речь идет о тех, кто жил в квартире или доме совместно с наследодателем и до сих пор там живет после его кончины, о гражданах несовершеннолетнего возраста и о лицах, над которыми установили опеку. Также в таком списке есть претенденты только на банковские вклады, страховые суммы, авторские гонорары и прочие денежные средства умершего. Издание поясняет, что денежные средства не являются имуществом – это непосредственно финансы. Они не могут быть оценены как недвижимость, соответственно, о госпошлине в процентном соотношении речи идти не может.

Это правило регулирует статья 333.38 Налогового кодекса РФ.

Также издание отмечает, что в случае наличия

в паспорте данных о регистрации по месту жительства наследодателя подтверждается факт совместного проживания.

Что касается платы за услуги правового и технического характера (то есть за правовой анализ документов, консультирование, составление запросов, создание необходимых копий и т.д.), то нотариусы не могут ее взимать с ветеранов и участников Великой Отечественной войны (и лиц, к ним приравненных) и детей-сирот, которые находятся в детских домах. С инвалидов 1-й группы и детей-инвалидов плату взимают в размере не более 50%, указывает Life.

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