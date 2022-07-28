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34 минуты назад

Пенсионерам дали советы по накоплениям

Елена Прошина

Финансист Максим Кривелевич в беседе с «ФедералПресс» поделился с пенсионерами советами по накоплению средств. В частности, он посоветовал пожилым людям не совершать бездумные покупки, следить за здоровьем и обращать внимание на различные льготы от государства и программы субсидирования.

Пенсионерам дали советы по накоплениям
Фото: ТАССТАСС

Кривелевич отметил, что единственный способ накопить — это тратить меньше, чем получаешь. В связи с этим финансист посоветовал пенсионерам не совершать бездумные покупки, рационализируя свои покупки какой бы их пенсия или зарплата не была.

Также он призвал следить за различными льготами от государства и программами субсидирования, а для этого необходимо постоянно находиться в информационном поле и «внимательно смотреть, что покупаешь».

Кроме того Кривелевич порекомендовал обращать внимание на физическое и психологическое здоровье, поскольку сегодня болеть «слишком дорого». В частности, финансист призвал употреблять меньше нездоровой еды, сигарет и алкоголя.

Ежемесячно стоит откладывать разные суммы, их размер каждому стоит определять самостоятельно в зависимости от обстоятельств, и хранить накопления в несанкционных банках, а не «под подушкой», заключил Кривелевич.

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