В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих

Законопроект о введении социальных скидочных карт для малоимущих внесли в Госдуму, пишут «Известия».

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Авторы инициативы предложили внести поправки в закон «О государственной социальной помощи». Благодаря карте граждане с доходом ниже прожиточного минимума получат возможность покупать продукты, лекарства и услуги в магазинах-партнерах, вступивших в этот проект. Предполагается, что розничные сети самостоятельно определят условия предоставления скидок: время их получения, размер и товары, на которые будет распространяться дисконт.

Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что проект будет выгоден и продавцам: он обеспечит приток покупателей.

По данным статистики, в России проживает 20,9 млн малоимущих граждан — 14,3% от общего населения, говорится в пояснительной записке.

Законопроект направили на отзыв в правительство. Он может вступить в силу с 1 января 2023 года.