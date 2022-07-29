Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
2 часа назад

"Известия": в Госдуму внесли законопроект о социальных скидочных картах для малоимущих

Газета.Ruиещё 14

Законопроект о введении социальных скидочных карт для малоимущих внесли в Госдуму, пишут «Известия».

В Госдуме предложили ввести скидочные карты для малоимущих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы инициативы предложили внести поправки в закон «О государственной социальной помощи». Благодаря карте граждане с доходом ниже прожиточного минимума получат возможность покупать продукты, лекарства и услуги в магазинах-партнерах, вступивших в этот проект. Предполагается, что розничные сети самостоятельно определят условия предоставления скидок: время их получения, размер и товары, на которые будет распространяться дисконт.

Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что проект будет выгоден и продавцам: он обеспечит приток покупателей.

По данным статистики, в России проживает 20,9 млн малоимущих граждан — 14,3% от общего населения, говорится в пояснительной записке.

Законопроект направили на отзыв в правительство. Он может вступить в силу с 1 января 2023 года.

Ранее в России предложили выдавать малоимущим «детскую карту».

Личный счет,Ярослав Нилов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители