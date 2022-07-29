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1 час назад

В России предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих

Лера Букина

Малоимущим россиянам может быть предоставлена бессрочная помощь в виде социальной дисконтной карты. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы, передают «Известия».

Один из его авторов - глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Карта предоставит возможность совершать покупки продуктов, лекарств и услуг по сниженной цене. Речь идет о гражданах, чей доход меньше прожиточного минимума (13,9 тыс. руб.). Получение карты доступно в органах социальной защиты или МФЦ, однако нужно написать заявление заблаговременно.

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Участие в данном проекте является добровольным. Так, магазины и аптеки могут проявлять инициативу в подключении к нему. Кроме того, сообщается, что розница сама установит, в какое время будет действовать дисконт и какая продукция подпадет под акцию. По словам Нилова, данная мера принесет выгоду рознице, поскольку поток покупателей увеличится. Цель инициативы – оказание адресной помощи социально незащищенным категориям граждан.

Вступление в силу закона ожидается 1 января 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что задача властей страны заключается в создании более эффективной системы поддержки семей с детьми.

Личный счет,Ярослав Нилов,Владимир Путин,Госдума,
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