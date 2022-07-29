Малоимущим россиянам может быть предоставлена бессрочная помощь в виде социальной дисконтной карты. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами Госдумы, передают «Известия».

Один из его авторов - глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Карта предоставит возможность совершать покупки продуктов, лекарств и услуг по сниженной цене. Речь идет о гражданах, чей доход меньше прожиточного минимума (13,9 тыс. руб.). Получение карты доступно в органах социальной защиты или МФЦ, однако нужно написать заявление заблаговременно.

Участие в данном проекте является добровольным. Так, магазины и аптеки могут проявлять инициативу в подключении к нему. Кроме того, сообщается, что розница сама установит, в какое время будет действовать дисконт и какая продукция подпадет под акцию. По словам Нилова, данная мера принесет выгоду рознице, поскольку поток покупателей увеличится. Цель инициативы – оказание адресной помощи социально незащищенным категориям граждан.

Вступление в силу закона ожидается 1 января 2023 года.