Россиянам напомнили о доплатах к пенсии в августе

Правительство выделило регионам 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Эта мера поддержки коснется миллиона россиян, рассказала «Дума ТВ» член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

С 1 июня в России на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Таким образом, 15 млн россиян начали получать повышенные социальные выплаты. Накануне стало известно, что правительство выделит регионам более 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам.

По словам члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, речь идет о доплатах к пенсиям тех россиян, чей доход меньше прожиточного минимума.

«В результате увеличения прожиточного минимума, конечно, выросла нагрузка на регионы, которые осуществляют доплату к страховой пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера. Напомню, что с 1 июня он стал 11970 рублей. Как раз эту разницу и компенсируют эти 10 миллиардов, выделенные правительством РФ», - пояснила она.

По ее словам, эта мера поддержки коснется порядка одного миллиона российских пенсионеров.