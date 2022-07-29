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1 час назад

Россиянам напомнили о доплатах к пенсии в августе

Алиса Селезнёва

Правительство выделило регионам 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Эта мера поддержки коснется миллиона россиян, рассказала «Дума ТВ» член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

С 1 июня в России на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Таким образом, 15 млн россиян начали получать повышенные социальные выплаты. Накануне стало известно, что правительство выделит регионам более 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам.

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По словам члена Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, речь идет о доплатах к пенсиям тех россиян, чей доход меньше прожиточного минимума.

«В результате увеличения прожиточного минимума, конечно, выросла нагрузка на регионы, которые осуществляют доплату к страховой пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера. Напомню, что с 1 июня он стал 11970 рублей. Как раз эту разницу и компенсируют эти 10 миллиардов, выделенные правительством РФ», - пояснила она.

По ее словам, эта мера поддержки коснется порядка одного миллиона российских пенсионеров.

Парламентарий констатировала, что эти деньги, конечно, не решат на 100% проблему бедности в России, однако в ходе осенней сессии Госдума России намерена продолжить работу в этом направлении и принимать «очередные решения, которые коснутся благосостояния наших граждан».

Личный счет,Екатерина Стенякина,Правительство РФ,
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