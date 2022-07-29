Как изменится жизнь россиян с 1 августа

С 1 августа в жизни россиян появится много нового – для них подготовили различные меры поддержки. Об этом сообщают «Известия».

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В частности, нововведения коснутся работающих пенсионеров. Им повысят выплаты. Это касается тех, кто работал в прошлом году, и за кого работодатель платил страховые взносы, а также индивидуальных предпринимателей, которые в 2021-м работали и платили фиксированные взносы. Сумма прибавки будет у каждого своя, однако, согласно правилу, она не превысит трех пенсионных баллов. Также в следующем месяце удваивается фиксированная выплата к пенсии россиянам, которым в последний месяц лета исполнится 80 лет.

Процесс регистрации для самозанятых станет проще. Теперь это можно будет сделать самостоятельно через портал «Госуслуг».

Кроме того, в России решили продлить временное пребывание граждан ЛНР и ДНР.

«Во второй половине месяца, 17 августа, должен был истекать срок, в течение которого граждане ЛНР, ДНР и Украины, не получившие временного разрешения на пребывание в России, могли оставаться на территории страны. Этот период решено было продлить», - пишут «Известия», ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.