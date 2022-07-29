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46 минут назад

До 30%: покинувшим страну россиянам могут поднять налоги

Лера Букина

Для специалистов, которые уехали из России, но продолжают работать на российские компании, могут ввести подоходный налог. С соответствующей инициативой выступил Минфин. Life разбирался в деталях.

До 30%: покинувшим страну россиянам могут поднять налоги
Фото: ТАССТАСС

Так, ведомство разрабатывает законопроект, который лишит возможности работающих из-за рубежа специалистов «избегать» платы в российский бюджет.

Издание обратилось в пресс-службу Минфина за разъяснениями. Там заявили, что главной целью этой меры является исключение практики неуплаты НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одной стране или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции.

За принятие нововведения выступила Счетная палата. Отмечается, что бюджеты РФ пополнятся благодаря тому, что подоходный налог уплачивается именно в них.

Новые меры предполагают, что работниками российских организаций, оформившими дистанционный режим работы и уехавшими за рубеж на длительный срок, будет уплачиваться налог на доходы физических лиц с доходов за исполнение трудовых обязанностей на общих основаниях.

«13% работодатели будут платить только первые 183 дня пребывания сотрудника за рубежом. После того как он перестанет быть российским резидентом, налоговая ставка возрастёт до 30%», - пишет Life.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в РФ разработан законопроект о туристическом сборе, который могут ввести власти регионов.

Так, российских и иностранных путешественников обяжут платить налог в 100 рублей в сутки за нахождение на курортной территории и использование местной инфраструктуры.

Личный счет,Счетная палата,
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