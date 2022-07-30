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55 минут назад

В России может появиться 13-я пенсия

Елена Прошина

Осенью в Государственную Думу планируют внести законопроект, подразумевающий выплату 13-ой пенсии. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на информацию партии «Справедливая Россия — За правду».

В России может появиться 13-я пенсия
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что глава партии Сергей Миронов выступил с предложением добавить 13-ю выплату денежных средств пенсионерам. Ее будут переводить каждый год в декабре перед новогодними праздниками.

Миронов подчеркнул, что введение дополнительной выплаты страховой пенсии по старости позитивно повлияет на благосостояние граждан этой категории, а также станет еще одним шагом к восстановлению социальной справедливости. Он подчеркнул, что пенсию получают те люди, которые всю жизнь работали и приносили пользу своей стране.

В августе будут увеличены пенсии сразу нескольким категориям работающих и неработающих пенсионеров

Парламентарий выразил уверенность, что реализация этой инициативы также усилит покупательский спрос на фоне сокращения импорта западных товаров и услуг.

Как говорится в сообщении, поправки также подразумевают увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в два раза, но только для граждан, достигших 70 лет. Партия предполагает, что для реализации этой идеи может потребоваться дополнительное финансирование — примерно 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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