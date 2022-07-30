В России может появиться 13-я пенсия

Осенью в Государственную Думу планируют внести законопроект, подразумевающий выплату 13-ой пенсии. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на информацию партии «Справедливая Россия — За правду».

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Отмечается, что глава партии Сергей Миронов выступил с предложением добавить 13-ю выплату денежных средств пенсионерам. Ее будут переводить каждый год в декабре перед новогодними праздниками.

Миронов подчеркнул, что введение дополнительной выплаты страховой пенсии по старости позитивно повлияет на благосостояние граждан этой категории, а также станет еще одним шагом к восстановлению социальной справедливости. Он подчеркнул, что пенсию получают те люди, которые всю жизнь работали и приносили пользу своей стране.

Парламентарий выразил уверенность, что реализация этой инициативы также усилит покупательский спрос на фоне сокращения импорта западных товаров и услуг.