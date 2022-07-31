Блогер из России сообщил, как сэкономить в Турции с помощью карты «Мир»

Российский блогер съездил отдохнуть в Турцию и побывал в специальных торговых центрах для туристов. Путешественник поделился впечатлениями от местных ценников и рассказал, как сэкономить на картах с платежной системой «Мир».

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Гражданин РФ был сильно удивлен стоимости туристических товаров. Он назвал цены в магазинах «ядерными». Самый дешевый товар, который ему удалось найти, — шорты за 95 тыс. рублей.

«И это никакие не соболиные меха, а самые обычные вещи, правда, с формулировкой "брендовые"», — удивился автор блога «Записки зубного детектива» на платформе.