Какие законы вступают в силу с августа 2022 года

Несколько законопроектов об экономической поддержке граждан вступают в силу с 1 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

Речь идет об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания, доступе к налоговой информации и еще нескольких законах.

В частности, с августа увеличат пенсии работающим пенсионерам. Для них сделают беззаявительный перерасчет страховых пенсий, он положен ежегодно.

Размер повышения индивидуален. Он определяется суммой страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

Вырастет и пенсия россиян, которым в августе исполнилось 80 лет.

Еще одно нововведение – самозанятым будет проще встать на налоговый учет. Заявку в ФНС они смогут подать онлайн через «Госуслуги». Эту возможность предоставят и гражданам ЛНР и ДНР.

Также с августа Федеральная налоговая служба сможет передавать сведения другим лицам о налогоплательщиках, если они дали на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны.