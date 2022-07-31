Эксперты посоветовали россиянам хранить сбережения в китайских юанях, гонконгских долларах или валюте дружественных стран. Это снижает санкционные и другие риски, передает «Прайм».

По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, «первым выбором» из валютных активов сейчас являются китайский юань и гонконгский доллар. Напротив, вложения в американский доллар, евро, фунт, франк и иену могут быть рискованными, так как сопряжены с рядом проблем.

Для диверсификации также подойдут валюты дружественных стран. Например, дирхам ОАЭ, турецкая лира, валюты стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Однако следует оценить все возможные риски, связанные с колебаниями курса данных валют.

Главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян также советует альтернативные валюты. Однако он советует помнить, что «юань - это не свободно конвертируемая валюта».

Эксперты также предложили в качестве альтернативы банковские депозиты, недвижимость, металлы, драгоценные камни и ценные бумаги.