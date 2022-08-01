Пенсию могут уменьшить: как этого избежать

Переезд из одного региона страны в другой может отразиться на размере пенсии граждан. В этой связи на этот нюанс следует обратить внимание, заявил доктор юридических наук Марсель Имамов, передают «Известия».

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Ситуация объясняется наличием районных коэффициентов, пояснил специалист. Так, сумма социальной выплаты может скорректироваться в меньшую сторону в случае принятия решения переехать в регион, в котором этой выплаты нет, подчеркнул Имамов.

Другой фактор уменьшения пенсии – неоплаченные штрафы. Ее часть может быть списана судебными приставами в счет погашения долга.

Кроме того, выплату могут уменьшить тем пенсионерам, которые перестают быть гражданами, обеспечивающими иждивенца — при сепарации доплаты больше не будет.

Также на размер выплаты может повлиять прохождение курса лечение и избавление от инвалидности, подчеркну эксперт.

Ранее сообщалось, что премьер-министром Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о выделении Минфину 200 млрд рублей на выплату пенсий и пособий.