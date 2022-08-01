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1 час назад

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Лера Букина

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены на полгода, а именно до 9 марта 2023 года. С таким заявлением выступил Банк России.

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
Фото: ТАССТАСС

Также отмечается, что лимит на предельную сумму, которую можно снять в долларах или евро с валютного счета или вклада, остается на уровне 10 000 единиц.

«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года», - подчеркивается в сообщении регулятора.

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Кроме того, для юридических лиц — резидентов с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года продлят ограничения на получение валюты на командировочные расходы.

«Не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На иные валюты эти требования не распространяются», - говорится в заявлении ЦБ.

Личный счет,Банк России,Газпромбанк,
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