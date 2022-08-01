ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены на полгода, а именно до 9 марта 2023 года. С таким заявлением выступил Банк России.

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Также отмечается, что лимит на предельную сумму, которую можно снять в долларах или евро с валютного счета или вклада, остается на уровне 10 000 единиц.

«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года», - подчеркивается в сообщении регулятора.

Кроме того, для юридических лиц — резидентов с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года продлят ограничения на получение валюты на командировочные расходы.