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1 час назад

Раскрыт способ снять наличную валюту в обход ограничений

Lenta.ru

Центральный Банк (ЦБ) России, с высокой долей вероятности, будет сохранять ограничения на снятие наличной иностранной валюты пока заморожены российские резервы, а также действует запрет на экспорт долларов и евро в страну, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился способом, который может помочь россиянам снять наличную валюту в обход ограничений регулятора.

Раскрыт способ снять наличную валюту в обход ограничений
Фото: ТАССТАСС

Ранее ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еше на полгода — до 9 марта 2023 года. Россияне могут снимать в валюте только те деньги, которые были на их счету или вкладах до 9 марта. Кроме того, остается лимит на снятие наличных в размере 10 тысяч долларов. В ЦБ отмечают, что остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.

"Если вам очень надо снять наличную валюту, то, я думаю, можно открыть счет в банке стран СНГ: Казахстана, Азербайджана или Узбекистана и, соответственно, снять их там". Александр Разуваев, экономист.

Он также предположил, что для снятия наличной валюты через банки стран СНГ не обязательно туда ехать. Так, для того, чтобы открыть счет и перевести туда средства, можно использовать онлайн-платформы, а по вопросу снятия денег проконсультироваться в филиалах этих банков, расположенных в России.

«В Москве есть банк, который стопроцентно принадлежит правительству Азербайджана. Я думаю, если обратиться к ним, они что-нибудь посоветуют», — привел пример экономист.

Кроме того, с вопросом о снятии наличной валюты можно обратиться в проверенные брокерские компании, отметил он.

В мае ЦБ опубликовал обзор, в котором сообщил о падении спроса на иностранную валюты среди россиян.

Личный счет,Александр Разуваев,Банк России,
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