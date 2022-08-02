В России резко подорожали товары для школы

Аналитический сервис маркетплейсов Moneyplace заявил о том, что в России на 200% выросли цены на школьные товары. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.

«Анализ динамики цен на товары, которые продаются на маркетплейсах, в период с 1 июля по 31 июля, по сравнению с июнем, показали, что стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей на 241%. Средняя стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей, выросла на 220%. Школьная форма для мальчиков стоила 2562 рублей, выросла на 200%. На 200% поднялась цена на школьные портфели для мальчиков и ранцы для девочек», – сообщают аналитики.

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Дмитрий Ермолаев добавил, что в августе рост цен продолжится. «В августе в категории школьных товаров стоит ожидать рост цен до 5% на ранцы и дошкольные рюкзаки. При этом цены на школьные принадлежности останутся прежними. Товары для спорта к 1 сентября обычно дорожают в среднем на 10%, а учебная литература — на 7%. Обувь для девочек и мальчиков к осени будет испытывать незначительные колебания в цене», – уточнил эксперт.