Россиян предупредили о подорожании вина из Нового Света

В России вина из Чили и Аргентины подорожают на 30% из-за сложностей с логистикой и проблем с урожаем винограда. Об этом сообщил «Коммерсант». Также эксперты ожидают, что ввоз вин из США, Австралии и Новой Зеландии может сократиться на 25–30% из-за введённых антироссийских санкций. Сейчас дистрибуторы ищут им замену в странах СНГ, а также в Китае и Индии.

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Согласно новым требованиям Международной морской организации (IMO), которые направлены на снижение выбросов углекислого газа, снизится скорость доставки контейнеров, а цены на логистику вырастут на 5–10%, сообщили изданию в виноторговой компании Fort.

Директор по импорту Fort Дарья Сологуб предупредила, что заметнее всего цены могут вырасти именно в сегменте недорогих вин, например из Чили и Аргентины. Эксперт объяснила это тем, что именно в Новом Свете логистика занимает большую долю в ценообразовании.

Также стало известно, что из-за санкций США и Австралия запретили поставки вина в Россию, а Новая Зеландия сократила их. На первый план теперь вышли импортёры из Аргентины, Чили, Уругвая и ЮАР. Только из-за логистических сложностей их доля на рынке может упасть на 10–15% в бутылках и от 20% — в деньгах.

По словам директора по развитию компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, в первом квартале 2022 года крупнейшие поставщики вин в РФ — Чили, ЮАР и Новая Зеландия, на которые совокупно приходилось около 10% рынка, — показали падение ввоза на 19%, 32% и 30% соответственно.

Эксперты подвели, что сокращение импорта вина может привести к уходу потребителя в другие категории алкоголя, например, коктейли.