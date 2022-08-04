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1 час назад

В России готовят закон о налоговом возврате для работающих пенсионеров

Елена Прошина

Депутаты Госдумы России от ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили ввести возврат налога для работающих пенсионеров, заявил в своём Telegram-канале заместитель руководителя парламентской фракции Ярослав Нилов.

В России готовят закон о налоговом возврате для работающих пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий проект закона может быть внесен в Госдуму 4 августа. Как следует из пояснительной записки, речь идёт об установлении социального налогового возврата в размере половины от уплаченного за год налога на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом сумма не может быть выше 25 тысяч рублей. Для возврата налога придётся внести ряд изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ.

Как ожидается, пожилые граждане, которые работают, подадут заявление после окончания налогового периода и получат возврат перечислением на свой счет в банке. Как говорят авторы инициативы, такие изменения необходимы из-за отмены индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии, что отрицательно сказывается на финансовом положении россиян.

При этом налоговый возврат позволит частично компенсировать работающим пенсионерам недополученные в результате законодательных ограничений доходы. В настоящее время в стране трудится каждый пятый пожилой человек или около девяти миллионов граждан.

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