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1 час назад

Россиянам рассказали о механизме принудительного списания денег с банковских карт

Майк Габриелян

Стало известно, кто имеет доступ к банковской карте любого гражданина РФ с возможностью законно списать деньги. Об этом рассказал ведущий юрист центра «Парфенон» Павел Уткин, передает «Прайм».

Россиянам рассказали о механизме принудительного списания денег с банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, законно списать деньги с карты может сам банк, служба судебных приставов, налоговая инспекция или кредитор с помощью банка.

Списание средств с банковской карты (привязанного к ней счета), может быть инициировано судебными приставами. Это происходит на основании решения суда и исполнительного листа.

«Просто так приставы не могут обратиться в банк и потребовать списать деньги со счета клиента», - рассказал эксперт.

Помимо долга судебные приставы могут списать исполнительский сбор. Он назначается, если должник отказывается погасить долг добровольно и составляет 7% от суммы взыскания, но не меньше 1 тысячи рублей для физических лиц и 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Также правом списать средства обладает налоговая инспекция - в случае задолженности по налогам. Для этого также получают решение суда и исполнительный лист.

Более того, списать долг может любой человек или организация, имеющие исполнительный лист в отношении должника. Они имеют право самостоятельно обратиться в банк.

Если денег недостаточно, то долг спишется, когда они поступят на счет. При этом деньги нельзя списывать с кредитных карт.

Ранее эксперты рассказали о случаях списания денег в пользу государства.

Личный счет,Павел Уткин,
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