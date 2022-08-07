Россияне стали брать меньше займов на личные нужды

Россияне меняют своё отношение к использованию заёмных денег. Об этом стало известно из результатов недавнего исследования портала Webbankir, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Как удалось выяснить специалистам платформы, граждане стали брать меньше кредитов на личные нужны. Их доля снизилась до показателя 10,3% в сравнении с прошлым годом. Всего за месяц данная метрика упала на целых 15,3%.
Речь идёт о таких видах расходов, как отпала отпуска, а также траты на образование и медицину. Снижение количества кредитов, связанных с лечением, эксперты связывают с окончанием острой фазы пандемии коронавируса. Вместе с тем, аналитики зафиксировали другую очень интересную тенденцию. Им удалось установить, что в течение этого года в России резко вырос спрос на потребительские кредиты с 26,8% до более чем 48%.
Ранее стало известно, каким россиянам банки охотно выдают кредиты.