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2 часа назад

Россияне стали брать меньше займов на личные нужды

Deita.ru

Россияне меняют своё отношение к использованию заёмных денег. Об этом стало известно из результатов недавнего исследования портала Webbankir, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Россияне стали брать меньше займов на личные нужды
Фото: ТАССТАСС

Как удалось выяснить специалистам платформы, граждане стали брать меньше кредитов на личные нужны. Их доля снизилась до показателя 10,3% в сравнении с прошлым годом. Всего за месяц данная метрика упала на целых 15,3%.

Речь идёт о таких видах расходов, как отпала отпуска, а также траты на образование и медицину. Снижение количества кредитов, связанных с лечением, эксперты связывают с окончанием острой фазы пандемии коронавируса. Вместе с тем, аналитики зафиксировали другую очень интересную тенденцию. Им удалось установить, что в течение этого года в России резко вырос спрос на потребительские кредиты с 26,8% до более чем 48%.

Ранее стало известно, каким россиянам банки охотно выдают кредиты.

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