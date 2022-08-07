Россияне стали брать меньше займов на личные нужды

Как удалось выяснить специалистам платформы, граждане стали брать меньше кредитов на личные нужны. Их доля снизилась до показателя 10,3% в сравнении с прошлым годом. Всего за месяц данная метрика упала на целых 15,3%.

Речь идёт о таких видах расходов, как отпала отпуска, а также траты на образование и медицину. Снижение количества кредитов, связанных с лечением, эксперты связывают с окончанием острой фазы пандемии коронавируса. Вместе с тем, аналитики зафиксировали другую очень интересную тенденцию. Им удалось установить, что в течение этого года в России резко вырос спрос на потребительские кредиты с 26,8% до более чем 48%.