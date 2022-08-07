Немецкие пенсионеры нашли способ не платить за отопление зимой

В Германии пенсионеры нашли способ не платить за выросшие цены за отопление и решили «перезимовать» на курортах. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Reuters Reuters

По данным местных СМИ, на которые ссылается АТОР, немецкие пенсионеры предпочитают выбирать отели с системой «все включено», куда можно отправиться на зиму, чтобы не платить дома за отопление и не закупаться продуктами. Популярным направлением среди зимующих туристов эксперт туротрасли назвали Тунис, Турцию, Египет и Канарские острова.

«Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи», — заявил немец Лотар.

Пенсионеры отмечают, что платить за отдых за границей выходит дешевле, чем оставаться зимой в Германии.