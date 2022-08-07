Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
50 минут назад

Российский рынок наводнили фальшивые «акулы из IKEA»

Елена Прошина

Пользователи маркетплейсов жалуются на появление большого количества разнообразных подделок. В частности, покупателям предлагают приобрести якобы подлинных акул Блохэй производства IKEA. Об этом пишет РЕН ТВ.

Российский рынок наводнили фальшивые «акулы из IKEA»
Фото: TwitterTwitter

Покупатели отправляют денежные средства, иногда достаточно большие. Через некоторое время к ним приходят некачественные фальшивки китайского производства.

По словам обманутых людей, многие игрушки не просто некачественные, они бракованные. С дырками, торчащими нитками и другими признаками фальсификата. Через месяц акулы приходят в полную негодность.

Игрушка приобрела большую популярность в России в 2018 году. Пользователи социальных сетей делали с ней снимки в различных необычных местах. Они размещались в блогах с хештегом #акулаизикеи, сообщает «Лента.ру».

После закрытия мебельных гипермаркетов IKEA «культовая» Блохэй появилась на маркетплейсах по спекулятивным ценам. За акулу просили до 1 миллиона рублей, дополняет «Комсомольская правда».

Личный счет,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители