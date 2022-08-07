Российский рынок наводнили фальшивые «акулы из IKEA»

Пользователи маркетплейсов жалуются на появление большого количества разнообразных подделок. В частности, покупателям предлагают приобрести якобы подлинных акул Блохэй производства IKEA. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: Twitter Twitter

Покупатели отправляют денежные средства, иногда достаточно большие. Через некоторое время к ним приходят некачественные фальшивки китайского производства.

По словам обманутых людей, многие игрушки не просто некачественные, они бракованные. С дырками, торчащими нитками и другими признаками фальсификата. Через месяц акулы приходят в полную негодность.

Игрушка приобрела большую популярность в России в 2018 году. Пользователи социальных сетей делали с ней снимки в различных необычных местах. Они размещались в блогах с хештегом #акулаизикеи, сообщает «Лента.ру».