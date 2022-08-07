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48 минут назад

От россиянки потребовали 127 млн рублей за подключение к электросети

Елена Прошина

У жительницы Карелии Анны Никандровой потребовали 127 млн за подключение дома к электросетям. Такой счет ей выставила «Прионежская сетевая компания». Энергетики подтвердили сумму и объяснили, что деньги требуют не они, а правительство РФ, издавшее новое постановление об «инвестиционной составляющей». Об этом сообщает петрозаводское издание «ПТЗ говорит».

От россиянки потребовали 127 млн за подключение к электросети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анна Никандрова и ее муж построили дом в деревне Войница Калевальского района и подали заявку на техническое присоединение к электросетям.

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Рассмотрение заявки заняло несколько месяцев, а присланный из «Прионежской сетевой компании» договор вызвал у супругов шок.

В документах говорится, что стоимость подключения составляет 127 миллионов 284 тысячи 836 рублей 28 копеек. В прилагаемой квитанции сумма обозначена цифрами и прописью.

При этом оплатить выставленный счет нужно в течение пяти рабочих дней, иначе заявка аннулируется.

Никандрова рассказала, что сначала подумала об ошибке. Она позвонила в компанию, и ей подтвердил стоимость подключения.

«Я говорю: вы что, издеваетесь, это какая-то шутка?» - сообщила женщина.

В «Прионежской сетевой компании» подтвердили, что Анне Никандровой выставили счет в 127 миллионов с лишним рублей.

Энергетики объяснили, что 1 июля вступили в силу изменения в постановлении правительства РФ, регулирующем правила подключения. Компенсировать затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства теперь должен заявитель.

Войницу питает генератор, мощности которого не хватает на новый дом Никандровых. Сейчас электричество в деревне включают по расписанию: три часа утром и восемь часов вечером. В «ПСК» посчитали, что подключить Анну Никандрову можно лишь построив ЛЭП протяженностью 35 километров и трансформаторную подстанцию.

Оплатить эти работы женщина должна из своего кармана. При этом она утверждает, что подала заявку в марте, когда новые правила еще не работали.

«В постановлении правительства РФ этот безумный побор называется «инвестиционная составляющая». Такой вот поиск инвесторов по-русски», - резюмирует петрозаводское издание.

Журналисты предрекают, что скоро с аналогичной проблемой столкнется не только Никандрова, но и другие жители страны, которые решили поселиться в отдаленной местности.

Личный счет,Анна Никандрова,Правительство РФ,
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