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1 час назад

Россиян предупредили о праве банков заморозить их деньги

Deita.ru

Россияне, хранящие свои денежные сбережения в банках, должны быть готовыми к тому, что при определённых обстоятельствах их деньги могут быть заморожены.

Россиян предупредили о праве банков заморозить их деньги
Фото: ТАССТАСС

Об этом предупредила эксперт Мария Ермилова, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, существует сразу несколько причин, по которым такое может произойти. Первая из них — это регулярный приход денег на банковский счёт без подтверждения. В этом случае финансовая организация вправе заморозить деньги клиента.

Их обладатель сможет снова начать ими пользоваться только после того, как государственные органы поймут источник их происхождения. Переводы без объяснений банк может блокировать для противодействия незаконной предпринимательской деятельности.

Кроме этого, как объяснила эксперт, доступ к банковским счетам клиентам также могут заблокировать из-за большого количества накопленных долгов. К ним могут быть отнесены просрочки по алиментам, ЖКХ и различным кредитам.

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