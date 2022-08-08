Россиянам назвали способы сэкономить на зимнем отдыхе в Сочи

Туроператоры приступили к продаже туров в Сочи по акции раннего бронирования на предстоящий зимний сезон. Эксперты портала TourDom рассказали о способах экономии на отдыхе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что горнолыжные курорты Красная Поляна и Роза Хутор открыли бронирование отелей и продаж других услуг на зиму. До 20 августа у россиян есть возможность забронировать проживание в отелях курорта со скидкой до 20%, подчеркнула директор по стратегическому развитию Розы Хутор Ольга Филипенкова.

Большая часть отелей намерена поднять цены на проживание на предстоящий зимний период, несмотря на старт продаж с прошлогодними ценами. Четырехзвездочный отель Green flow проинформировал о скором повышении стоимости примерно на 5 – 15% в зависимости от предполагаемой даты заезда.

«В гостинице действует динамическое ценообразование: в августе можно забронировать номер существенно дешевле, чем через три месяца или ближе к Новому году. Кроме того, сейчас у гостей огромный выбор номеров и видовых характеристик», — подчеркнули в Green flow.

Отельеры прогнозируют более высокий спрос, чем в прошлом году, так как уже в настоящее время продажи на Новый год выросли на 10%.