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1 час назад

Центробанку предложили замораживать переводы от 10 тысяч рублей до повторной идентификации

Клопс.Ruиещё 8

Центробанку предложили блокировать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации в качестве новой меры борьбы с мошенниками. Об этом сообщают «Известия».

Переводы от ₽10 тысяч предложили временно блокировать
Фото: ТАССТАСС

Проект обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Для разморозки перевода или при получении кредита необходимо будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков заявил, что участники ЭС поддержали инициативу. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, предложенная идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда нюансов.

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Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что реализация проекта создаст трудности регуляторам в виде дополнительных расходов, поскольку сумма в 10 тысяч рублей является ходовой с точки зрения переводов.

Личный счет,Алексей Войлуков,Игорь Костиков,
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