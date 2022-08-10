Переводы от ₽10 тысяч предложили временно блокировать

Центробанку предложили блокировать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до повторной идентификации в качестве новой меры борьбы с мошенниками. Об этом сообщают «Известия».

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Проект обсуждали на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Для разморозки перевода или при получении кредита необходимо будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.

Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков заявил, что участники ЭС поддержали инициативу. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, предложенная идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда нюансов.