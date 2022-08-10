Мошенники придумали новый способ красть деньги с карт

Телефонные мошенники, которые представляются работниками известных банков, придумали новую схему обмана клиентов. Теперь аферисты рассказывают россиянам о мифическом «едином межбанковском счёте в Центробанке», где якобы можно застраховать свои сбережения. Об этом сообщили в ВТБ: банк зафиксировал, что злоумышленники выдают себя за его представителей.

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Как пояснили в ВТБ, сперва аферисты под видом полицейских звонят клиенту банка и рассказывают, что, по информации от ЦБ, личные данные россиянина скомпрометированы и злоумышленники могут украсть его деньги — причём не в конкретном банке, а с «единого межбанковского счёта», где хранятся все средства россиянина. И доступ к нему имеют только сотрудники банков, которых якобы и подозревают в преступлении.

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После этого звонок переводят на «сотрудника департамента безопасности ЦБ», который уточняет у россиянина, сколько у него денег и на каких счетах они находятся. Мошенников интересует даже размер зарплаты. После этого аферист предлагает застраховать имеющиеся суммы, обещая компенсацию в случае кражи. Для этого нужно перевести все деньги на безопасный счёт.

В ВТБ отметили, что в стрессовой ситуации человек на том конце провода может поверить во что угодно, но нужно помнить несколько нюансов:

Деньги клиента хранятся на счёте, который он сам открывал в своём банке при личном присутствии в отделении с необходимыми документами. Сотрудники банка никогда не позвонят с требованиями что-то сделать «здесь и сейчас». Если возникают малейшие сомнения или вопросы, лучше сбросить звонок и самим перезвонить в банк по номеру, который есть на каждой карте.

«В любой момент при телефонном разговоре важно сохранять холодную голову. <...> Никакого "единого счёта в ЦБ" не существует, и страховать его значит просто переводить свои денежные средства мошенникам», — заявил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, бороться с такими мошенниками нужно на законодательном уровне. В банке уже подготовили несколько предложений для рассмотрения в профильных ведомствах.