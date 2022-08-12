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1 час назад

ЦБ РФ не поддержал идею блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Москва24иещё 2

Центробанк РФ отклонил предложение экспертов по борьбе с мошенниками блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей до прохождения пользователем дополнительной идентификации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

ЦБ отреагировал на призыв блокировать переводы свыше ₽10 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Учитывая, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников, то граждане даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ЦБ ранее уже установил требования к идентификации клиентов кредитных организаций, в том числе СМС-пароли и PIN-коды.

В качестве альтернативного варианта регулятор предложил банкам изучить возможность возврата гражданам похищенных денег, даже если мошенничество было осуществлено с применением методов социальной инженерии. Соответствующий законопроект, разработанный ЦБ, предполагает введение двухдневного "периода охлаждения", в течение которого отправитель средств сможет отменить перевод.

Ранее Банку России предложили блокировать переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до тех пор, пока дополнительная идентификация не будет пройдена пользователем. Сообщалось, что данное предложение было озвучено на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

По словам главы совета Финпотребсоюза Игоря Костикова, инициатива была поддержана в связи с необходимостью дополнительных мер для снижения потерь граждан.

Личный счет,Игорь Костиков,Банк России,
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