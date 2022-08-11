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49 минут назад

В России предложили повысить МРОТ

Лера Букина

МРОТ в России задумали увеличить до 30 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, который будет внесен в Госдуму в четверг, 11 августа.

В случае его принятия мера начнет действовать с 1 января 2023 года. Речь идет о законопроекте «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда» - его и будет вносить группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В материале говорится, что увеличение минимального размера оплаты труда позволит смягчить эффект инфляции, а также сократить уровень бедности населения.

Для реализации данной меры властям необходимо будет выделить 1,16 трлн рублей. Авторы инициативы считают, что пересмотр параметров МРОТ необходим именно в текущий период, то есть в момент подготовки бюджета на 2023 год.

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Напомним, что с 1 января 2022 года МРОТ на территории РФ составляет 13 890 рублей. Индексация размера происходит на ежегодной основе. В мае президент России Владимир Путин обратился к кабмину с поручением увеличить пенсии, пособия и МРОТ.

Ранее стало известно, что в Госдуме сочли необходимым повысить размер стипендий для студентов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Так, с 1 сентября базовый размер стипендии для студентов вузов может составлять 1755 рублей, получающих среднее профессиональное образование — 638 рублей.

Личный счет,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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