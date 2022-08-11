Минцифры предложило уменьшить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов

Минцифры России предложило снизить ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов с 5% до 3%. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

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"Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых", — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо этого, предлагается уменьшить уровень минимальной заработной платы заемщика для получения льготной ипотеки: 120 тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей для городов-миллионников (кроме Москвы) и 70 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей для других городов и иных муниципальных образований.

Для Москвы уровень остается прежним — 150 тыс. рублей.