Исследование Rambler&Co и СберНПФ: 83% опрошенных россиян хотели бы иметь накопления к выходу на пенсию

Для четверти россиян карьерный успех означает достижение профессионального совершенства, выяснили медиахолдинг Rambler&Co и СберНПФ, опросив 2,7 тыс. человек по всей стране. Обязательным условием успеха для большинства респондентов также является накопленный к пенсии капитал, причём около половины россиян хотели бы иметь от 5 млн до 50 млн рублей.

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23% опрошенных россиян уверены: чтобы считать себя успешным в карьере человеком, необходимо достичь профессионального совершенства и вырастить учеников. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года этот ответ по-прежнему остаётся самым популярным. Для 18% респондентов важно накопить солидный капитал (год назад так считали 19%), для 16% — устроить жизнь детей и внуков. Каждый седьмой опрошенный россиянин полагает, что для карьерного успеха необходимо реализовать все задуманные проекты (15%) или достичь руководящих должностей (14%). Для каждого десятого также важно получить уважение коллег, а для 4% — осуществить детскую мечту о профессии.

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43% опрошенных считают, что денег должно хватать на всё и во время работы, и после её окончания. Каждый четвёртый (26%) уверен, что ему нужны накопления, которые позволят комфортно отдыхать на пенсии. 17% согласны с утверждением «Деньги не главное», а каждый седьмой (14%) убеждён, что накопленного должно хватить не только ему, но и семье на пару поколений вперёд.

Представления о достаточном для успешного завершения карьеры капитале у респондентов сильно отличаются. Четверть (25%) считают, что им необходимо накопить 20–50 млн рублей, чтобы комфортно отдыхать на пенсии, и почти столько же (23%) готовы ограничиться 5–10 млн рублей. Год назад таких респондентов было 27% и 22% соответственно. Меньшими суммами готовы довольствоваться 12% опрошенных россиян: 9% из них хотели бы иметь к пенсии от 1 млн до 5 млн рублей, 3% — до 1 млн рублей. Каждый седьмой (15%) не согласен менее чем на 100 млн рублей — чтобы хватило на исполнение всех желаний. А каждый восьмой (12%) для обеспечения семьи на пару поколений вперёд хотел бы иметь не менее 1 млрд рублей.

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ: