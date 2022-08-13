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1 час назад

Работающим российским пенсионерам назвали положенные им бонусы

Lenta.ruиещё 2

Российское законодательство предусматривает преференции для работающих пенсионеров. Положенные им бонусы перечислила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

Работающим российским пенсионерам назвали положенные им бонусы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что работающие пенсионеры одновременно работают и получают пенсию. Они получают право на отпуск без сохранения заработной платы длительностью от 14 до 60 дней. При этом если пенсионер захочет уволиться, он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки.

Кроме того, пенсионер может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока это заявление отозвать. Также работающим пенсионерам положено освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации, заявила юрист.

Ранее депутаты фракции ЛДПР при поддержке некоторых сенаторов внесли в Госдуму законопроект о праве работающих пенсионеров получать пенсионный социальный налоговый возврат. Документ должен изменить часть вторую Налогового кодекса России, разрешив работающим пенсионерам возвращать 50 процентов суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере не более 25 тысяч рублей за год.

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