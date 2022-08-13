Работающим российским пенсионерам назвали положенные им бонусы

Российское законодательство предусматривает преференции для работающих пенсионеров. Положенные им бонусы перечислила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

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Она напомнила, что работающие пенсионеры одновременно работают и получают пенсию. Они получают право на отпуск без сохранения заработной платы длительностью от 14 до 60 дней. При этом если пенсионер захочет уволиться, он может сделать это без обязательной двухнедельной отработки.

Кроме того, пенсионер может в любой момент до истечения указанного в заявлении срока это заявление отозвать. Также работающим пенсионерам положено освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации, заявила юрист.