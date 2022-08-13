Кто может получить выплату от государства в 70 тысяч рублей

Эксперты рассказали, кто уже сейчас может получить выплату в 70 тысяч рублей, независимо от уровня дохода. Об этом сообщает «Конкурент».

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Получить одобрение на выплату могут семьи с новорожденными, в также женщины в связи с беременностью или родами.

Минимальный размер пособия составляет 70 324 рубля. Максимальный размер - 360 164 рубля. Эта разовая выплата, которую могут получить женщины, ставшие матерями, либо же те, кто взял ребенка младше трех месяцев из детского дома.

Оформить выплату можно при получении больничного. Беременным его выдают на 30-й неделе беременности. Также можно оформить пособие после родов, но не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отпуска по беременности.

Эти выплаты предоставляются россиянам вне зависимости от региона.