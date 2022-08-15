Россиянам дали рабочие советы по увеличению пенсии

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, как можно увеличить пенсионные выплаты. По его словам, есть сразу несколько способов.

«Далеко не все россияне знают, что могут сами повлиять на размер уже назначенной им пенсии или той, которая только готовится к выплате», – пишут СМИ.

По словам Власова, увеличить пенсию можно, если подтвердить неучтенные Пенсионным фондом периоды работы. Например, можно добавить к общему стажу периоды ухода за ребенком до полутора лет. Еще больше дополнительных пенсионных коэффициентов даст работа на опасном производстве или стаж работы на Крайнем Севере. Еще один способ увеличить пенсию – выйти на пенсию позже положенного срока.

«Если срок увеличить до пяти лет, выгода будет максимальная: страховая часть пенсии вырастет сразу на 45 процентов, в то время как фиксированная выплата будет больше уже на 36 процентов», – добавил эксперт.

В заговоре с PRIMPRESS Власов пояснил, что пенсионерам, которые захотят увеличить выплаты вышеописанными способами, необходимо обратиться в ПФР и подать заявление.