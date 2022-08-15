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2 часа назад

Россиянам дали рабочие советы по увеличению пенсии

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, как можно увеличить пенсионные выплаты. По его словам, есть сразу несколько способов.

Россиянам дали рабочие советы по увеличению пенсии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Далеко не все россияне знают, что могут сами повлиять на размер уже назначенной им пенсии или той, которая только готовится к выплате», – пишут СМИ.

По словам Власова, увеличить пенсию можно, если подтвердить неучтенные Пенсионным фондом периоды работы. Например, можно добавить к общему стажу периоды ухода за ребенком до полутора лет. Еще больше дополнительных пенсионных коэффициентов даст работа на опасном производстве или стаж работы на Крайнем Севере. Еще один способ увеличить пенсию – выйти на пенсию позже положенного срока.

«Если срок увеличить до пяти лет, выгода будет максимальная: страховая часть пенсии вырастет сразу на 45 процентов, в то время как фиксированная выплата будет больше уже на 36 процентов», – добавил эксперт.

В заговоре с PRIMPRESS Власов пояснил, что пенсионерам, которые захотят увеличить выплаты вышеописанными способами, необходимо обратиться в ПФР и подать заявление.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в россиянам выплатят по 15 тысяч рублей в августе.

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