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31 минуту назад

До 50 000 рублей каждому: россиян ждет крупная выплата с 16 августа

Лера Букина

Россияне с 16 августа начнут получать денежное вознаграждение. По словам специалистов соцзащиты, речь идет о нескольких категориях россиян, передает Primpress.

До 50 000 рублей каждому: россиян ждет крупная выплата с 16 августа
Фото: ТАССТАСС

Средства направят на уровне регионов от муниципальных властей.

В частности, портал указывает на действие такой системы в Московской области. На поддержку могут рассчитывать те, кто попал в сложную ситуацию, а именно одинокие пенсионеры и семьи с низким уровнем доходов. Это касается ситуаций, когда человек, например, получил любую группу инвалидности или заболел. Кроме того, выплата полагается в том случае, если такой гражданин потерял работу или стал сиротой.

От человека, который оказался в сложном положении, требуется обращение к местному депутату по округу и подача заявления на выплату. К заявлению следует приложить соответствующую документацию. Помимо паспорта, гражданину потребуется выписка со счета, а также доказательства, что он проживает один.

Оценкой нуждаемости займется специальная комиссия – она вынесет свое решение в течение двух недель с момента подачи заявления.

При принятии положительного решения средства зачислят на счет в течение 20 рабочих дней. Сумма данной выплаты может доходить до 50 тыс. рублей. Те, кому одобрили разовое пособие в конце июля, начнут получать средства с 16 августа.

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