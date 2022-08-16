Россияне рассказали о желании получать дополнительный доход к пенсии

Чуть больше половины (57 процентов) работающих россиян рассказали о желании получать дополнительный доход на пенсии, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнение (ВЦИОМ). Об этом пишет РИА Новости.

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Так, на вопрос, рассчитывают ли россияне кроме государственной пенсии на какие-либо дополнительные источники дохода после наступления пенсионного возраста, 57 процентов респондентов ответили положительно, 37 процентов — отрицательно, 6 процентов затруднились с ответом.

При этом среди тех, кто рассчитывает на дополнительный источник дохода, мужчин больше, чем женщин — 62 процентов против 52 процентов. Кроме того, таких больше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как очень хорошее (73 процентов), чем среди тех, кто оценивает его как среднее (54 процентов) и очень плохое (47 процентов).