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1 час назад

Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии

Lenta.ru

Для комфортной жизни российским пенсионерами необходимо около 40 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно по результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнение (ВЦИОМ). Выдержки из него приводит РИА Новости.

Средняя сумма, названная опрошенными, составила 39 638 рублей. При этом мужчины чаще называли сумму выше, чем женщины, в среднем 43 908 рублей против 37 465 рублей соответственно. Одновременно больше половины граждан (57 процентов) признали, что после выхода на пенсию хотели бы получать дополнительный доход. При этом среди тех, кто рассчитывает на дополнительный источник дохода, мужчин больше, чем женщин.

С 1 августа у части россиян — работающих пенсионеров, а также достигших 80 лет и инвалидов первой группы, вырос размер пенсий. С июня стоимость одного коэффициента равняется 118,1 рубля, а величина перерасчета ограничена тремя баллами. Таким образом, максимально возможная прибавка к пенсии равняется 354,6 рубля.

Еще одна категория россиян, которой коснулось повышение пенсий, — достигшие в июле возраста 80 лет или получившие инвалидность первой группы. Для них на 100 процентов увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и составит 9965,8 рубля.

Личный счет,ВЦИОМ,
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