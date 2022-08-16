По миллиону каждой: Путин утвердил новые выплаты матерям

В России установили звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Россияне, которые получили это звание, могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн рублей.
Звание «Мать-героиня» окажется в списке высших званий в России наравне со званиями «Герой России» и «Герой Труда». Быстрого автоматического присвоения звания не предусмотрено. Так, десятый ребенок должен сначала достигнуть возраста одного года. Кроме того, все другие девять детей к этому моменту должны быть живы. Власти будут учитывать детей, которые пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах.
Кроме того, при награждении медалью ордена «Родительская слава» одному из награжденных родителей (либо усыновителей) выплатят 200 тыс. рублей.
Накануне в Госдуму внесли законопроект, который предлагает введение в России ежегодных выплат семьям школьников и студентов очных отделений колледжей и вузов.