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30 минут назад

В ЦБ объяснили россиянам, как хранить сбережения в долларах

Вечерняя Москваиещё 3

Граждане РФ, которые хотят хранить сбережения в валютах стран, которые ввели санкции против России, могут открыть счет за рубежом. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в «Финансовой культуре» — информационном ресурсе, созданным Центробанком.

В ЦБ объяснили, как хранить сбережения в долларах
Фото: ТАССТАСС

— Если для вас по каким-то причинам важно держать часть средств именно в валютах стран, которые ввели санкции (например, у вас там есть постоянные расходы), то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом, — заключили специалисты «ФК».

В ресурсе ЦБ пояснили, что хранение денег в долларах в России стало небезопасно после введения санкций: ограничения могут ужесточить, а банки не смогут на это повлиять и будут нести убытки. Так, финансовые организации пытаются свести до минимума средства на валютных счетах своих клиентов путем комиссий.

Если россияне хотят и дальше хранить деньги в конкретном банке, то им посоветовали открыть счет в рублях или в валюте страны, которая отказалась от введения рестрикций в отношении РФ. В другом случае клиенту придется или сменить банк, или платить высокую комиссию за небезопасный доллар. При этом плата будет взыматься даже за долларовые транзакции из одного российского банка в другой.

До этого сообщалось, что Центробанк не исключает рисков экономического и финансового кризиса в мире в качестве одного из альтернативных сценариев. Будущий кризис может быть сопоставим с экономической ситуацией, которая наблюдалась в 2007–2008 годах.

Личный счет,Банк России,
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