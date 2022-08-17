В России отложили новую пенсионную реформу

Минтруд захотел отложить переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, который должен был рассчитываться по данным Росстата. Планировалась, что новую методику начнут применять уже с 2023 года, но теперь проект хотят реализовать в 2025 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект постановления ведомства. От расчётного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Чем он больше, тем пенсия в месяц меньше.

Если бы проект запустили в 2023 году, то ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы просесть к сегодняшнему значению (22 года), а накопительная часть пенсии вырасти. В Минтруде объяснили, что не хотят резко менять показатель продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для тех, кто будет обращаться за расчётом в 2023–2024 годах.

Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев позитивно оценил предложение Минтруда. В противном случае Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) назначали бы пенсии себе в убыток. По его словам, накопительную пенсию получают достаточно мало людей — десятки тысяч россиян, поэтому решение особо не повлияет на финансовые институты страны.

В июне тогдашний глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим рассказал, что в 2021 году количество пенсионеров сократилось на 1,1 млн человек, из которых до 200 000 умерли из-за коронавируса, а остальные 900 000 не попали в категорию из-за повышения пенсионного возраста.

В январе стало известно, что в 2022 году в России хотят принять закон о реформе накопительных пенсий. Сообщалось, что накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, трансформируется в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Комплекс стимулирующих мер, который мог бы замотивировать россиян откладывать на собственную пенсию, много раз менялся.