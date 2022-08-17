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40 минут назад

В России отложили новую пенсионную реформу

Секрет Фирмы

Минтруд захотел отложить переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, который должен был рассчитываться по данным Росстата. Планировалась, что новую методику начнут применять уже с 2023 года, но теперь проект хотят реализовать в 2025 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект постановления ведомства. От расчётного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Чем он больше, тем пенсия в месяц меньше.

Если бы проект запустили в 2023 году, то ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы просесть к сегодняшнему значению (22 года), а накопительная часть пенсии вырасти. В Минтруде объяснили, что не хотят резко менять показатель продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для тех, кто будет обращаться за расчётом в 2023–2024 годах.

Заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев позитивно оценил предложение Минтруда. В противном случае Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) назначали бы пенсии себе в убыток. По его словам, накопительную пенсию получают достаточно мало людей — десятки тысяч россиян, поэтому решение особо не повлияет на финансовые институты страны.

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В июне тогдашний глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим рассказал, что в 2021 году количество пенсионеров сократилось на 1,1 млн человек, из которых до 200 000 умерли из-за коронавируса, а остальные 900 000 не попали в категорию из-за повышения пенсионного возраста.

В январе стало известно, что в 2022 году в России хотят принять закон о реформе накопительных пенсий. Сообщалось, что накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, трансформируется в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Комплекс стимулирующих мер, который мог бы замотивировать россиян откладывать на собственную пенсию, много раз менялся.

В апреле российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил провести новую пенсионную реформу, которая бы позволила людям получать выплаты уже после 45 лет.

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