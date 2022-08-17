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45 минут назад

Экономист оценил предложение отсрочить переход на новый расчет накопительной пенсии

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложение Минтруда отложить переход на новую методику расчета накопительных пенсий в России и продолжить использование старого порядка до 2025 года.

Сейчас нам надо решать много вопросов, связанных и с импортозамещением, и с преодолением санкций. Поэтому в настоящее время финансовые планы и возможности государства требуют достаточно четких расчетов.

Накопительная часть пенсии - это дискуссионная тема сама по себе, то есть принципы ее формирования, величина, порядок и регламент выплат и так далее. И менять какой-то один параметр, когда не решены базовые вопросы с накопительной пенсией, совершенно нецелесообразно. Как и полагается, сперва надо принять управленческие решения по более общим и базовым вопросам, а уже потом переходить к конкретным числовым характеристикам.

Государство предпринимает шаги для того, чтобы подтягивать пенсию под текущую инфляцию, то есть проводит индексацию. И в страховой части пенсии это все стараются учитывать. Но если какая-то часть пенсии стабильна, то она такой и остается, а страховую часть, являющуюся более оперативным компонентом пенсии, который можно менять, государство по мере своих финансовых возможностей и сил меняет. А поскольку накопительный компонент подпадает под дискуссию, то менять что-то в частях и второстепенных компонентах, которые являются следствием базовых решений, сейчас никакого смысла нет.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
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Ранее СМИ сообщили о предложении Минтруда отложить переход на новую методику расчета накопительных пенсий россиян и продолжить в ближайшие три года использование старого порядка. Речь идет о переходе на новую формулу, согласно которой период ожидаемых выплат накопительной части пенсии рассчитывается исходя из актуальных данных Росстата о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, и ожидаемой продолжительности их жизни. Инициатива Минтруда предполагает переход на новую систему не с 2023 года, как было задумано изначально, а с 2025-го.

Личный счет,Михаил Беляев,Минтруд России,Росстат,
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