Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предложение Минтруда отложить переход на новую методику расчета накопительных пенсий в России и продолжить использование старого порядка до 2025 года.
Ранее СМИ сообщили о предложении Минтруда отложить переход на новую методику расчета накопительных пенсий россиян и продолжить в ближайшие три года использование старого порядка. Речь идет о переходе на новую формулу, согласно которой период ожидаемых выплат накопительной части пенсии рассчитывается исходя из актуальных данных Росстата о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, и ожидаемой продолжительности их жизни. Инициатива Минтруда предполагает переход на новую систему не с 2023 года, как было задумано изначально, а с 2025-го.