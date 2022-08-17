Сейчас нам надо решать много вопросов, связанных и с импортозамещением, и с преодолением санкций. Поэтому в настоящее время финансовые планы и возможности государства требуют достаточно четких расчетов.



Накопительная часть пенсии - это дискуссионная тема сама по себе, то есть принципы ее формирования, величина, порядок и регламент выплат и так далее. И менять какой-то один параметр, когда не решены базовые вопросы с накопительной пенсией, совершенно нецелесообразно. Как и полагается, сперва надо принять управленческие решения по более общим и базовым вопросам, а уже потом переходить к конкретным числовым характеристикам.



Государство предпринимает шаги для того, чтобы подтягивать пенсию под текущую инфляцию, то есть проводит индексацию. И в страховой части пенсии это все стараются учитывать. Но если какая-то часть пенсии стабильна, то она такой и остается, а страховую часть, являющуюся более оперативным компонентом пенсии, который можно менять, государство по мере своих финансовых возможностей и сил меняет. А поскольку накопительный компонент подпадает под дискуссию, то менять что-то в частях и второстепенных компонентах, которые являются следствием базовых решений, сейчас никакого смысла нет.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук