Детские банковские карты: обзор и сравнение карт для детей

Родители могут решить вопрос карманных расходов своего ребенка, подарив ему детскую карту. Такой продукт сегодня предлагают разные российские банки. При этом для детей не открываются их собственные счета. Детская карта привязывается к счетам родителей, поясняет "Халва медиа".

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Разумеется, банковские карты для детей выдаются несовершеннолетним только с согласия их матерей, отцов или других законных представителей. Такие карточки бывают пластиковыми и виртуальными и имеют ограниченный функционал. Например, ребенок сможет оплатить покупку в супермаркете, но не сможет делать переводы с карт на карты или оформить кредит.

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Детские карты рассчитаны на несовершеннолетних клиентов в возрасте от шести до 13 или 14 лет. Те, кому исполнилось 14, уже имеют паспорта и могут оформить счет и карту на себя. Как правило, выпуск и обслуживание детских карт бесплатны.

Что ребенок сможет делать с помощью детской карты:

расплачиваться в магазинах, кинотеатрах, кафе и ресторанах;

оплачивать покупки в интернет-магазинах;

оплачивать проезд в общественном транспорте;

копить деньги;

на карту начисляются бонусы: можно оплачивать ими покупки.

Плюсы и минусы детских карт

Банковские карты для детей удобны тем, родитель может отслеживать все операции по карте через приложение. Еще один плюс — папа или мама уже не должны будут беспокоиться о том, чтобы утром дать школьнику наличные на карманные расходы: карта всегда будет при нем. Если карточку украдут, ее можно моментально заблокировать через приложение.

Недостаток этого банковского продукта заключается в том, что у ребенка, который больше не пользуется наличкой, поначалу теряется ощущение реальности денег. Поэтому в первое время он может тратить гораздо больше, чем привык. Чтобы решить такую проблему, родителям нужно устанавливать лимиты на траты. Это можно делать через приложение.

Еще один минус — несовершеннолетние могут сообщить данные карты аферистам. Поэтому перед тем, как подарить сыну или дочери такую карточку, родителям следует провести с ним беседу на тему финансовой безопасности.

Какие банковские карты для детей предлагают банки

Детская СберКарта

Детская дебетовая карта есть среди продуктов Сбербанка. Ее выпуск и обслуживание бесплатны. С помощью Детской СберКарты можно оплачивать покупки, а также получать до 0,5% от потраченной суммы в виде бонусов СберСпасибо. Кроме того, маленькие клиенты смогут делать собственные сбережения, используя сервис СберKids. В этом же приложении есть видео и тесты, которые позволят получить полезные знания о финансах.

Детская СберКарта дает возможность родителям в любой момент перевести деньги ребенку, а также контролировать его траты — просматривать историю операций и устанавливать лимиты.

Карта "Тинькофф"

Банковские карты для детей выпускает также "Тинькофф". Помимо стандартных функций (оплата онлайн- и офлайн-покупок, кэшбэк) ребенок сможет обналичить средства через банкомат, а также перевести деньги друзьям с помощью приложения. Родители могут следить за расходами ребенка и устанавливать лимиты на его операции. Как и у "Сбербанка", эта детская дебетовая карта бесплатная.

Карта ВТБ

На похожих условиях выдается детская дебетовая карта от ВТБ. Ее выпуск и обслуживание также бесплатны. Можно получать кэшбэк при оплате в магазинах, транспорте и ресторанах быстрого питания. Родители могут следить за расходами детей и управлять лимитами. Карта поддерживает систему "Мир".

Дебетовые карты для детей предлагает и Альфа-банк. Их можно привязать к счету в любой валюте. Для детей доступны такие функции, как просмотр истории операций и баланса, блокировка и бесконтактная оплата. Взрослые могут сами вводить ограничения на осуществление определенных операций, устанавливать лимиты на сумму покупки или снятия наличности. Пользователи карты получают кэшбэк в кафе и ресторанах. Карта доступна для детей в возрасте от семи лет.

Карта Райффайзен Банка

Детская дебетовая карта Райффайзен Банка выдается несовершеннолетним в возрасте от 6 до 17 лет. Если ребенку еще не исполнилось 14-ти, она привязывается к счету родителя. Дети от 14 лет, имеющие паспорт, могут открыть свой счет и привязать карточку к нему. В отличие от аналогичных продуктов других банков, эта карта небесплатная. Стоимость обслуживания составляет 490 рублей в год.

Пользуясь этой картой, ребенок сможет получить 5%-ный кэшбэк на все покупки. Родители устанавливают ограничения на детские расходы в приложении.