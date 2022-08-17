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24 минуты назад

В АТОР сообщили о резком снижении цен на отдых в Турции

Елена Прошина

Цены на отдых в Турции с заездом в конце августа снизились на 50% по сравнению с серединой месяца в связи с оттоком туристов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные федеральной сети турагентств «1001 тур».

В АТОР сообщили о резком снижении цен на отдых в Турции
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что наибольшее снижение цены на туры в Турцию показали в период с 25 по 31 августа. В «1001 тур» уверены, что причиной падения стоимости отдыха в стране на 50% является отток туристов перед началом нового учебного года в России. Данный фактор, соответственно, привел к тому, что в ряде недорогих отелей освободились места и на рынке появилось больше дешевых предложений.

По данным АТОР на 16 августа, минимальная цена за десять ночей в Турции на двоих с заездом в конце августа составила 111,2 тысяч рублей, включая авиаперелет.

Также произошло снижение цен на отдых Калининграде, Сочи, Крыму, Таиланде, на Сейшелах и Мальдивах, добавили в Ассоциации.

Личный счет,Ассоциация туроператоров России,
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