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1 час назад

Эксперт предупредил о росте цена на стройматериалы

Илья Родин

Специалист по домашнему ремонту Алексей Мусиенко рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва» об особенностях российского рынка стройматериалов. Он подчеркнул, что цены на товары и услуги в этой сфере постоянно повышаются.

Желающим сделать ремонт россиянам дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт пояснил, что из России ушли многие зарубежные производители. Они закрыли заводы, прекратили поставки. В итоге, на рынке выросло число товаров от отечественных производителей.

В России впервые за пять лет подешевели стройматериалы

Вместе с тем, для дизайнерского ремонта по-прежнему используются итальянские материалы. В последнее время они значительно подорожали из-за нарушения логистических цепочек, уточнил Мусиенко.

Специалист предупредил, что цены на плитку, обои, краску, а также на услуги по отделке домов и квартир продолжат повышаться. Поэтому он посоветовал не откладывать ремонт на долгий срок, приступить к нему как можно скорее.

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