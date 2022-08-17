Желающим сделать ремонт россиянам дали совет

Специалист по домашнему ремонту Алексей Мусиенко рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва» об особенностях российского рынка стройматериалов. Он подчеркнул, что цены на товары и услуги в этой сфере постоянно повышаются.

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Эксперт пояснил, что из России ушли многие зарубежные производители. Они закрыли заводы, прекратили поставки. В итоге, на рынке выросло число товаров от отечественных производителей.

Вместе с тем, для дизайнерского ремонта по-прежнему используются итальянские материалы. В последнее время они значительно подорожали из-за нарушения логистических цепочек, уточнил Мусиенко.