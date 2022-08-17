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46 минут назад

Ценам на школьные товары в России предсказали снижение

Lenta.ru

Минпромторг России сообщил, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года начнут снижаться уже в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ценам на школьные товары предсказали снижение
Фото: ТАССТАСС

«Минпромторг России уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров — именно к таким относятся школьные товары и принадлежности», — подчеркнули в министерстве. Отмечается, что ведомство находится в постоянном контакте с профильными организациями, ассоциациями и бизнес-сообществом.

Опираясь на данные Росстата, министерство сообщило об изменении цен на школьные товары в июле текущего года по отношению к июлю 2021-го. Так, школьные брюки подорожали в среднем на 13 процентов, сорочки для мальчиков — на 16 процентов, платья из полушерстяных и смесовых тканей — на 6 процентов, блузки для девочек — на 9 процентов, юбки — на 8 процентов. Кроме того, цены на школьные рюкзаки выросли на 10 процентов.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Ранее эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина назвала минимальную стоимость сборов ребенка в школу. По ее словам, инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов.

«Но эта цифра — "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские», — сказала она.

Личный счет,Антонина Цицулина,Минпромторг,Росстат,
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