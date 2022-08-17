Ценам на школьные товары предсказали снижение

Минпромторг России сообщил, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года начнут снижаться уже в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Опираясь на данные Росстата, министерство сообщило об изменении цен на школьные товары в июле текущего года по отношению к июлю 2021-го. Так, школьные брюки подорожали в среднем на 13 процентов, сорочки для мальчиков — на 16 процентов, платья из полушерстяных и смесовых тканей — на 6 процентов, блузки для девочек — на 9 процентов, юбки — на 8 процентов. Кроме того, цены на школьные рюкзаки выросли на 10 процентов.