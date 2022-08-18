Раскрыт уровень довольных своими доходами россиян

Доля россиян, довольных своим финансовым положением, в последние три года составляет около 30 процентов. При этом около 70 процентов говорят, что недовольны доходами, показал опрос Центра исследований гражданского общества ВШЭ. Об этом сообщают «Ведомости». В ходе эксперимента были опрошены 2003 человека, которые поделились собственным восприятием уровня доходов.

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В 2020 году число неуверенных в своем достатке россиян составило 66 процентов, тогда как в 2021 — 69 процентов. В 2022 году количество не изменилось. В текущем году не испытывают существенных финансовых проблем 29 процентов опрошенных, а еще 2 процента респондентов затруднились ответить на вопрос. Авторы исследования сделали вывод, что материальное положение россиян изменилось незначительно.

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Тем не менее, эксперты отметили, что россияне чаще стали говорить о проблемах материального положения на фоне распространения коронавируса. Опрос проводился во время пандемии, «когда у многих возникало ощущение, что обстоятельства сильнее их», раскрыла директор Центра исследований гражданского общества ВШЭ Ирина Мерсиянова. При этом и до начала пандемии в 2019 году, и после ее спада в 2022-м россияне связывали финансовые трудности с внешними обстоятельствами. Однако таких людей было только 20 процентов.

По словам директора центра, до пандемии 49 процентов опрошенных говорили, что улучшение материального положения зависит от них самих, а в 2022 году их стало меньше — 46 процентов. Мерсиянова считает, что «запас прочности у взрослых россиян за годы пандемии не растерялся». Проректор ВШЭ Лилия Овчарова отметила, что люди, как правило, «оценивают материальное положение, исходя не из своих возможностей, а из своих желаний». Она считает, что такое отношение к доходам мотивирует людей зарабатывать больше.